Комаровский рассказал, защищают ли маски от коронавируса

Доктор Комаровский призвал украинцев носить защитные маски на лице, так как они действительно помогают от коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Вот вы кашляете, с вас вылетают мокрота, слюна, сопли. Без маски эти капли полетят на три метра, а с маской все это останется внутри, не полетит дальше. Маска также позволяет уменьшить количество вирусов, которые вы вдохнете. То есть она дает вам шанс не получить за раз дозу, которой можно заразиться", — отметил Евгений Комаровский.

Он сообщил, что зараженный коронавирусом человек может за один раз заразить множество людей. Но если он будет в маске — это количество значительно уменьшается.

"Да, стратегически маски однозначно проигрывают дистанцированию и системам вентиляции. Но они, тем не менее, все же работают. Пока ничего другого у нас, к сожалению, нет. И вы должны понимать, что, например, при отсутствии масок и близком контакте суперраспространитель может заразить тысячу человек, а с масками — только двести", - сообщил медик.

Комаровский призвал украинцев все же носить маски и уменьшить риск заражения.

"Хотя бы поэтому давайте носить маски — они действительно уменьшают шансы заболеть", — подчеркнул Комаровский.