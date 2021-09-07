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Доктор Комаровский озвучил свой прогноз по карантину: тотального локдауна не будет!

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Вторник 07 сентября 2021 13:12
Доктор Комаровский озвучил свой прогноз по карантину: тотального локдауна не будет! Фото: Доктор Комаровский озвучил прогноз по локдауну (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Локдаун в Украине из-за коронавируса пока никто вводить не собирается.

Таким мнением в эфире телеканала "Украина 24" поделился заслуженный педиатр Евгений Комаровский.

Так, медик развенчал информацию о возможном локдауне с 15 сентября, информацию о котором опубликовали некоторые СМИ.

"Никто тотальный локдаун, насколько я понимаю, сейчас вводить не собирается. Единственное, что меня удивляет – например, я регулярно получаю приглашения принять участие в качестве лектора или спикера в разных мероприятиях, и мне просто интересно: сегодня говорят, что с 15 сентября будут ограничения, но куча народу арендует отели, снимает здания, планирует проведение форумов в октябре", - сказал доктор.

Комаровский возмутился тем фактом, что сейчас нельзя ничего планировать.

"Они что, не в курсе, может, надо громче об этом говорить, чтобы люди зря деньги не тратили, форс-мажоров потом не было? Вот это для меня непонятно", - сказал доктор.

Версия о локдауне главного санврача

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что локдауна стране совсем не избежать. Он полагает, что это произойдет в ноябре.

"В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов", - сказал он.

Как мы ранее писали, в НАН рассказали, когда нужно вводить тотальный карантин в Украине.

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Доктор Комаровский
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