Комаровский рассказал, может ли человек с антителами от прививки быть переносчиком COVID-19

Доктор Комаровский ответил на важный вопрос, о том может ли человек с антителами от прививки или болезни быть переносчиком COVID-19. По словам врача, к сожалению, такой человек действительно может заразить близких.

Об этом Комаровский заявил на своем сайте.

"И это чуть ли не главный вопрос, на который надо получить ответ в ходе заключительных испытаний вакцин от коронавируса: могут ли вакцинированные быть носителями инфекции", - отметил эксперт. По его словам, это необходимо ученым выяснить в ходе третьей фазы испытаний вакцин от коронавируса, которая сейчас проходит на миллионах людей во всем мире. "Осталось совсем немного подождать", - добавил Евгений Комаровский.