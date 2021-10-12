Комаровский отреагировал на повышение цены газа: холод в квартирах полезен

Сложившийся газовый кризис и подорожание топлива может неплохо сказаться на сокращении осложнений после респираторных заболеваний.

Такое мнение озвучил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" известный врач Евгений Комаровский.

Медик уверен, что холод в квартирах полезен, ведь он многократно уменьшает риск осложнений после респираторных вирусных инфекций.

По словам Комаровского, в 1992-1993 годах - это времена серьезного газового кризиса в Украине, он заведовал отделением респираторных инфекций в Харьковской областной инфекционной больнице. И несмотря на холод в квартирах у украинцев, в отделении этой больнице детей лечилось в пять раз меньше обычного.

Оказалось, что холод в квартирах многократно уменьшает риск осложнений после респираторных вирусных инфекций. Все эти бронхиты, пневмонии - возникают тогда, когда в легких засыхает слизь. А если холодно и сыро - дети в фуфайках сидят по домам и в больницы попадают реже", - сказал Комаровский.

Что говорят в правительстве

Несмотря на рекордное подорожание природного газа в Европе, цены на газ для бытовых потребителей в Украине не изменятся. Годовой тариф будет действовать как минимум до мая 2022 года. Об этом говорил премьер Денис Шмыгаль.

"Цена на газ зафиксирована годовым контрактом НАК "Нафтогаза" на уровне 7,96 гривен. Этот контракт действует до 1 мая следующего года, далее он будет пересматриваться и предлагать следующий годовой контракт. У большинства газоснабжающих компания цена также зафиксирована в районе 8 гривен для бытовых потребителей", - отметил он.