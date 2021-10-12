Комаровський відреагував на підвищення ціни газу: холод у квартирах корисний

Сформована газова криза і подорожчання палива може непогано позначитися на скороченні ускладнень після респіраторних захворювань.

Медик впевнений, що холод в квартирах корисний, адже він багаторазово зменшує ризик ускладнень після респіраторних вірусних інфекцій.

За словами Комаровського, в 1992-1993 роках - це часи серйозної газової кризи в Україні, він завідував відділенням респіраторних інфекцій в Харківській обласній інфекційній лікарні. І незважаючи на холод в квартирах в українців, у відділенні цієї лікарні дітей лікувалося в п'ять разів менше звичайного.

Виявилося, що холод в квартирах багаторазово зменшує ризик ускладнень після респіраторних вірусних інфекцій. Всі ці бронхіти, пневмонії-виникають тоді, коли в легенях засихає слиз. А якщо холодно і сиро-діти в фуфайках сидять по домівках і в лікарні потрапляють рідше", - сказав Комаровський.

Що кажуть в уряді

Незважаючи на рекордне подорожчання природного газу в Європі, ціни на газ для побутових споживачів в Україні не зміняться. Річний тариф діятиме як мінімум до травня 2022 року. Про це говорив прем'єр Денис Шмигаль.

"Ціна на газ зафіксована річним контрактом НАК "Нафтогазу" на рівні 7,96 гривень. Цей контракт діє до 1 травня наступного року, далі він буде переглядатися і пропонувати наступний річний контракт. У більшості газопостачальних компанія ціна також зафіксована в районі 8 гривень для побутових споживачів", - зазначив він.