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Комаровский объяснил, что делать, если в самолете закладывает уши: такому надо учить в школе

Новина українською →
Суббота 11 декабря 2021 10:03
Комаровский объяснил, что делать, если в самолете закладывает уши: такому надо учить в школе Фото: Комаровский рассказал (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Популярный врач и ведущий Евгений Комаровский объяснил людям, что делать, если в самолете при взлете и посадке у вас закладывает уши.

Об этом заслуженный врач рассказал в новом выпуске рубрики "Спроси у Комаровского".

Почему закладывает уши в самолете

По словам медика, такому нужно учить с ранних лет - еще в школе.

"Такому надо учить людей в школе. Вообще, у каждого второго человека при посадке самолета закладывает уши", - сказал Комаровский.

Дело в том, что во время посадки самолета из-за перепада давления перекрывается слуховая труба, которая разделяет полость уха и полость носа. Во время посадки самолета резко повышается давление в полости уха, именно это и приводит к боли.

"Если это умеренно заложенное ухо - ничего не нужно делать. Единственное, стоит часто совершать глотательные движения. Поэтому в самолетах дают конфетки", - рассказал врач.

Что делать, если уши сильно заложило

Используйте специальные капли перед полетом, рекомендует Комаровский.

"Но если ухо и правда болит очень сильно, надо использовать перед посадкой сосудосуживающие капли. Их огромное количество. Это вполне безопасные препараты, которые предотвращают спазм слуховой трубы", - отметил Евгений Олегович.

Капайте капли за 30 минут до окончания полета. Обычно об этом сообщает стюардесса или пилот.

Как мы писали ранее, Комаровский разъяснил, какой штамм сейчас больше всего угрожает украинцам.

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Доктор Комаровский
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