Комаровский назвал причины неприятного запаха изо рта и рассказал, к каким врачам бежать

Евгений Комаровский рассказал, что может быть причиной неприятного запаха из рта, заодно опровергнув несколько мифов об этой распространенной проблеме. Педиатр назвал два основных фактора, которые вызывают "плохое дыхание" и рассказал, как от этого можно избавиться.

Об этом Евгений Олегович сообщил в программе "Ранок з Україною" на канале "Україна".

Медик говорит, что неприятный запах изо рта не связан с проблемами с печенью, как думают многие.

"В 99,9% случаев запах изо рта не имеет никакого отношения к болезням внутренних органов. Существуют две причины, почему появляется запах изо рта – это проблемы с зубами или с носоглоткой", - заявил Комаровский.

К какому врачу нужно обращаться?

По словам педиатра, если есть зубы, пораженные кариесом, может возникать запах изо рта из-за их гниения. В таком случае вам путь к стоматологу.

Второй причиной может быть скопление слизи в носоглотке. Если она засыхает, начинается процесс гниения. При такой проблеме нужно посетить отоларинголога.

"Однако отоларинголог не всегда может устранить, например, хронический тонзиллит. Но вы сами можете создать условия для того, чтобы слизь не накапливалась и не подвергалась процессу гниения", - добавил врач.

Как избавиться от запаха из рта, причина которому - проблемы с носоглоткой

Комаровский напомнил, что важно спать в комнате с чистым, прохладным влажным воздухом.

Температура должна быть +18, а влажность от 40 до 60%.

Также можно использовать солевые растворы для промывания носа и для полоскания горла. Это поможет избавиться от слизи и сделать так, чтобы она не пересыхала и не гнила.