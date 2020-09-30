Комаровский назвал надежный способ отличить симптомы менингита от ОРВИ

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/uakomar)

Доктор Комаровский рассказал, чем отличаются признаки ОРВИ от опасного менингита

Доктор Евгений Комаровский рассказал украинцам, как отличить проявления такой опасной болезни, как менингит, от острой респираторной вирусной инфекции. Ведь и у первой и второй болезни есть общий симптом - высокая температура, а вот сыпь при менингите бывает далеко не всегда.

Об этом именитый педиатр рассказал на своем личном сайте.

Дело в том, поясняет Комаровский, что сыпь при менингите бывает уже тогда, когда начинается менингококковый сепсис. Тогда под угрозой не только здоровье, но и жизнь человека.

А в большинстве случаев обходится без этого симптома. Но при этом распознать менингит можно. Он проявляется неврологическими симптомами. И если взрослый может сказать о своей интенсивной головной боли, то ребенок, как правило, монотонно плачет. И ведет себя так, как не вел раньше.

"Очень сложно описать неврологические симптомы, чтобы неспециалисты поняли, о чем речь, но родители вполне могут оценить, когда их ребенок абсолютно на себя не похож, ведет себя странно. Поставить диагноз сами вы не сможете, но увидите, что общее состояние, плач при менингите принципиально отличается от того, как себя ведет ваш ребенок при обычном ОРВИ, ангине или воспалении легких", - акцентировал Комаровский.

Если вы заметили у малыша такие симптомы, незамедлительно обращайтесь к специалистам, рекомендует педиатр.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как избежать перехода ОРВИ в пневмонию: Педиатр назвал на 99% эффективный метод.

Также педиатр назвал антисептик, который нельзя использовать от COVID-19.