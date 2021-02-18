Майже колективний імунітет: лікар розповів, скільки українців насправді перенесли COVID-19

В Україні за офіційною статистикою, станом на 18 лютого від коронавіруса одужало 1 134 120 осіб. Ще понад 150 тисяч людей проходять лікування. Однак на думку лікаря, навіть якщо додати до цифри офіційної статистики відсоток псевдонегативних ПЛР-тестів (близько 30% від числа негативних результатів), то реальна картина за кількістю перехворілих все одно не з'явиться. Скільки насправді українців перенесли COVID-19, розповів лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

Медик підозрює, що офіційна статистика захворюваності на коронавірус в нашій країні сильно занижена. На його думку, реальне число заражених може доходити до 19 мільйонів.

"Однозначно статистичні дані не відображають дійсність, тому що у нас в Україні немає системи епіднагляду... Якщо ми дуже швиденько проаналізуємо, яка ж насправді кількість хворих COVID-19, ми можемо звернути увагу на деякі дані, що в нашій країні, на жаль, від загальної кількості виявлених випадків COVID-19 понад 50-60% щодня підлягає госпіталізації, в той час, як в США і Великобританії цей показник не перевищує 4% Якщо ми зробимо звичайне рівняння, пропорцію, то ми сьогодні виходимо на мінімум 19 мільйонів жителів України, які перенесли COVID-19", - зазначив епідеміолог.

Він вважає, що в різних формах захворювання вже перенесло більш ніж половина населення країни.

"Це говорить про те, що ми вже досягаємо того колективного імунітету, який, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, каже, що буде зниження захворюваності... Єдине, я вважаю, що ми цей колективний імунітет заробили... як у середньовіччі. В нашій країні були створені всі умови для того, щоб люди інфікували один одного, і ми перехворіли звичайним шляхом", - підкреслив Александрін.