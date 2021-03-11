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Коллапс на Прикарпатье: в мобильный госпиталь начали везти первых пациентов с COVID-19

Новина українською → Ивано-Франковская область, Четверг 11 марта 2021 13:38
Коллапс на Прикарпатье: в мобильный госпиталь начали везти первых пациентов с COVID-19 Коронавирус распространяется по областям Украины (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Ситуация с коронавирусом в Украине усложняется из-за роста новых заболевших и распространения болезни по областям. На Прикарпатье не хватает мест в больницах, из-за чего 10 марта запустили мобильный госпиталь в Богородчанах, вспышку COVID-19 фиксируют в Винницкой области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сейчас в "красной зоне" с наибольшими ограничениями четыре области: Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая и Закарпатская. Еще девять регионов и столица вплотную приблизились к "красной" зоне. Среди них и Винницкая область.

10 марта около 16:00 в мобильный госпиталь привезли первую пациентку - 56-летнюю женщину с двусторонней пневмонией, которая осложнена сахарным диабетом. Ее осмотрели и положили в один из "модулей". Не прошло и часа, как в госпиталь привезли еще одну женщину - ей около 60-ти лет, и у нее двусторонняя пневмония.

Для пациентов здесь уже открыли сегодня 2 модуля, то есть 2 палатки. В каждом - по 8 коек.

В Богородчанской райбольнице, на территории которой развернули мобильный госпиталь, 250 "ковидных" коек. Пациентов на вчера было сейчас 231. 19 коек оставляют свободными, чтобы в случае ухудшения состояния больных в модуле, перевести их в стационар. В модульный госпиталь планируют класть не самых тяжелых больных.

Как коронавирус распространяется из Прикарпатья (видео: ТСН)

Напомним, что в конце февраля на Прикарпатье (на территории Богородчанской центральной больницы в Ивано-Франковской области) был установлен мобильный госпиталь ГСЧС для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Он рассчитан на 120 коек. Здесь есть своя реанимация, кислородные концентраторы, ИВЛ, СИПАП (разновидность аппаратов для искусственной вентиляции легких), аппараты УЗИ, ЭКГ и др. Каждый модуль обогревается до комнатной температуры.

На 11 марта в Украине 9 084 новых случаев коронавируса. Больше всего в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Отметим, что вспышка коронавируса началась на Прикарпатье в середине февраля. Ее в Минздраве связали с наплывом туристов в Буковеле.

Ранее врач из Закарпатья заявил, что коронавирус, вспышка которого сейчас в западных областях, стал более токсичным и агрессивным.

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