Коллапс на Прикарпатье: в мобильный госпиталь начали везти первых пациентов с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Украине усложняется из-за роста новых заболевших и распространения болезни по областям. На Прикарпатье не хватает мест в больницах, из-за чего 10 марта запустили мобильный госпиталь в Богородчанах, вспышку COVID-19 фиксируют в Винницкой области.

Сейчас в "красной зоне" с наибольшими ограничениями четыре области: Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая и Закарпатская. Еще девять регионов и столица вплотную приблизились к "красной" зоне. Среди них и Винницкая область.

10 марта около 16:00 в мобильный госпиталь привезли первую пациентку - 56-летнюю женщину с двусторонней пневмонией, которая осложнена сахарным диабетом. Ее осмотрели и положили в один из "модулей". Не прошло и часа, как в госпиталь привезли еще одну женщину - ей около 60-ти лет, и у нее двусторонняя пневмония.

Для пациентов здесь уже открыли сегодня 2 модуля, то есть 2 палатки. В каждом - по 8 коек.

В Богородчанской райбольнице, на территории которой развернули мобильный госпиталь, 250 "ковидных" коек. Пациентов на вчера было сейчас 231. 19 коек оставляют свободными, чтобы в случае ухудшения состояния больных в модуле, перевести их в стационар. В модульный госпиталь планируют класть не самых тяжелых больных.

Как коронавирус распространяется из Прикарпатья (видео: ТСН)

Напомним, что в конце февраля на Прикарпатье (на территории Богородчанской центральной больницы в Ивано-Франковской области) был установлен мобильный госпиталь ГСЧС для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Он рассчитан на 120 коек. Здесь есть своя реанимация, кислородные концентраторы, ИВЛ, СИПАП (разновидность аппаратов для искусственной вентиляции легких), аппараты УЗИ, ЭКГ и др. Каждый модуль обогревается до комнатной температуры.

На 11 марта в Украине 9 084 новых случаев коронавируса. Больше всего в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.