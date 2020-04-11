Колбаса, сосиски и сардельки: как определить качество продуктов в магазине

Как быстро определить качество колбасы в магазине (Фото: pixabay)

Эксперты рассказали, как накануне пасхальных праздников купить качественные мясные продукты

Пасха в Украине в 2020 году пройдет в условиях карантина, однако верующие все равно готовятся к самому большому церковному празднику. Одним из любимых продуктов на праздники у украинцев считается мясная продукция – различные колбасы, грудинки, рулеты. И в условиях карантина многие рынки не работают, а в магазинах и супермаркетах не всегда можно определить, что скрывается в красивой упаковке.

Есть несколько рекомендаций, которые помогут определить, стоит ли класть этот товар в свою тележку, пишет издание "Корреспондент".

Срок хранения. Чем меньше товар провел времени в магазине, тем лучше. Современные вакуумные упаковки позволяют увеличить срок хранения и вкусовые показатели. Сырокопченые колбасы могут жить до трех месяцев, сосиски, сардельки, молочные колбасы – не более 30 дней. Если срок на упаковке отличается - это повод задуматься.

Цвет. Свежие сосиски, сардельки будут светло-розовые, розовые или даже серо-розовые. Не красные, не ярко-розовые. Чем темнее цвет – тем больше вероятность того, что там полно консервантов. На копченой колбасе покупателя должны насторожить синие или зеленые пятна, отливы. Также можно смотреть на срез колбасы – если жировые включения белые – то продукт качественный, если желтоватые – то некачественный.

Упругость и сухость. Качественная сосиска должна быть упругой, после надавливания восстанавливаться за пару секунд. Если нет, значит в ней полно белка и добавок. Оболочка должна быть плотной, без повреждений, слизи, налета и плесени, сухой и не липкой. Небольшой налет допускается на копченой и вяленой продукции, если оболочка слегка морщинистая у копченой колбасы – это в пределах нормы.

Если в упаковке есть немного жидкости – есть повод заподозрить некачественный продукт.

Запах. От любой колбасной продукции должен быть приятный и свежий запах. В первую очередь – мяса. Если запах специй перебивает мясной – значит в изделии много консервантов.

Производитель. Обращайте внимание на производителя, так как есть крупные торговые марки, мелкие крафтовые производства, а также теневики, которые на рынке составляют около 30%. Именно у них чаще всего яркий цвет, сильный запах и долгий срок хранения. По возможности, покупайте товары того производителя, которого знаете или вам рекомендовали знакомые.

Напомним, ранее мы писали о том, как за 30 секунд отличить натуральное мясо от накаченного химией.