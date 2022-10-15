Клопотенко розповів, кому не можна, а кому треба їсти перець чилі

Коли ви хочете додати страві пікантності, варто додати до неї перець чилі. Він дуже корисний для здоров'я, і навіть сприяє схудненню, проте їсти його можна не всім.

Про корисні і не дуже властивості перцю чилі розповів кулінар Євген Клопотенко.

Покращує травлення та метаболізм

Гостроту та червоний насичений колір перцю надає речовина капсаїцин. Це він може полегшити стан при діареї чи здутті.

Перець стимулює виробленню шлункового соку, нормалізує високу кислотність, знімає спазми.

Крім того він пригнічує апетит, прискорює метаболізм, тому допомагає скидувати вагу.

Полегшить мігрень

Капсаїцин допомагає зменшити головний біль та мігрень. Тому перець чилі ще можна використовувати як природну пігулку "від голови".

Але зловживати таким знеболювальним не варто, адже може розвинутися толерантність.

Допоможе серцю

Перець чилі знижує рівень холестерину та зменшує відкладення ліпідів на стінках судин. Він також розширює судини, що впливає на кровоток.

Фото: Перець чилі корисний, але не для всіх (pixabay)

Бореться з застудою

Гострий перець містить багато бета-каротину та антиоксидантів, які необхідні для підтримки імунної системи та допомагають боротися з застудою. Саме тому цей продукт особливо доцільно включити в раціон восени і взимку.

Чи може перець нашкодити?

Вживання великої кількості перцю чилі може спричинити кишковий дистрес у деяких людей.

Симптоми включають біль у животі, відчуття печіння в кишечнику та болісну діарею. З особливою обережністю треба ставитися до нього людям, які мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом (гастрит, виразка, синдром подразненого кишечника тощо).