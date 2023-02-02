Клопотенко поділився рецептом фантастичного українського салату з пшеницею (відео)

Український шеф-кухар Євген Клопотенко продовжує відкривати гастрономічні глибини нашої кухні. Оскільки готує він переважно з локальних інгредієнтів, цього разу вирішив використати пшеницю.

Що унікального та справді смачного можна приготувати з пшениці, Євген розповів на своєму YouTube-каналі.

Що потрібно для салату з пшениці

Інгредієнти:

100 грамів пшениці

150 грамів оливок без кісточок

2 томати

185 грамів сиру

2 гілочки м’яти

2 столових ложки соняшникової олії

1 синя цибуля

сік половинки лимона

сіль до смаку

Як готувати

Насамперед потрібно зварити пшеницю. Перед цим ви можете її замочити. Тоді каша швидше звариться та збереже всі корисні властивості.

Для варіння на одну склянку пшениці вам знадобиться 4 склянки води. Варити її потрібно на невеликому вогні приблизно 40 хвилин до готовності.

Поки пшениця вариться, поріжте інші складові салату. Євген радить замінювати томати на ваш інший улюблений продукт, який дасть схожу кислинку. Ним цілком може стати хурма.

Наступним кроком дрібним кубиком наріжте невелику кількість синьої цибулі. Після цього займіться оливками. Їхнє використання в салаті є дуже вдалим, адже вони добре поєднаються із сиром.

Візьміть гілочку м'яти, відірвіть листочки та дрібно їх поріжте. Якщо додавання м'яти до пшениці для вас надто екзотичне, можете використати більш звичну зелень. Проте Клопотенко наголошує, що м'ята додасть свіжості.

Коли пшениця зварилася, дайте їй 5 хвилин охолонути. Наступним кроком змішайте всі нарізані інгредієнти, перемішайте їх із пшеницею. Поріжте великим кубиком сир і додайте його в салат.

Важливий момент із сіллю. Її потрібно додавати помалу, адже оливки у своєму складі вже містять сіль, тож не переборщіть. Заправте все невеликою кількістю олії, лимонного соку та перемішайте.