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В Китае обнаружен новый коронавирус: обладает повышенной заразностью

STYLERЖизнь    16.06.2020 - 08:44
В Китае обнаружен новый коронавирус: обладает повышенной заразностью
В Китае нашли новый коронавирус (фото: РБК-Украина)

На рынке Пекина в Китае обнаружили новый, еще более опасный коронавирус

В Китае на рынке Пекина обнаружен новый коронавирус, который еще более опасен, чем COVID-19, обнаруженный в Ухане. Дело в том, что новый штамм обладает повышенной заразностью.

Новый вирус очень быстро эволюционирует и его характеристики постоянно меняются. В этом уверяет профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.

По словам специалиста, прогнозы неплохие, так как в Китае сейчас жаркая погода и это не способствует распространению заболевания. Об этом пишет Global Times.

Отметим, что новый штамм обнаружили на продовольственном рынке китайской столицы под названием "Синьфади". Директор рынка рассказал, что вирус нашли на доске, на которой разделывали лосося. Эта рыба импортировалась сюда с другого базара, а именно с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг распространения вируса.

Проверку "Синьфади" решили организовать после двух месяцев окончания карантина в Китае. Сейчас в Пекине приняли решение закрыть все продуктовые рынки во избежание распространения инфекции.

Напомним, что на данный момент COVID-19 инфицировал более 8 миллионов жителей нашей планеты. Борьба с инфекцией продолжается.

Как мы ранее сообщали, за месяц число умерших от коронавируса в Украине выросло почти вдвое.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины вирус
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