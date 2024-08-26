Кінотерапія: 7 фільмів та серіалів, які допоможуть впоратися зі стресом

Сьогодні, 26 серпня, країна-окупант Росія вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні, яка почалася рано-вранці і тривала в деяких регіонах понад 7 годин. У такі дні багато хто з нас може відчувати стрес і піддаватися негативу, з якими необхідно боротися за допомогою позитивних емоцій - наприклад, подивитися гарний фільм чи серіал.

РБК-Україна (проект Styler) склало для вас добірку з варіантами, на що звернути увагу, щоб відволіктися і розслабитися.

"Амелі" (2001)

Це казка про самотню дівчину з Монмартра, яка, немов ангел-охоронець, з'являється в житті незнайомців, роблячи їх кращими і щасливішими.

Стрічка Жан-П'єра Жене назавжди залишиться посвятою Парижу, ще не зіпсованому атрибутами сучасності, а його головна героїня у виконанні Одрі Тоту - символом міста, в якому хочеться робити милі дурниці та, звичайно, любити.

"Вілла "Романтика" (2022)

Джулі - гарна молода жінка. Але вона, як і мільйони інших романтичних красунь, надто наївна і повірила в кохання чоловіка, який прагнув лише скористатися нею.

Зіткнувшись зі зрадою і вимушено розірвавши з ошуканцем зв'язки, вона хоче відновитися. Найкращим відпочинком здається зміна місця. У її рідному місті все нагадує про невдале кохання. І вона обирає далеку Верону.

"Квиток до раю" (2022)

Романтична комедія "Квиток до раю" - четверта спільна робота акторів Джулії Робертс та Джорджа Клуні. За сюжетом картини подружжя приїжджає на тропічний острів і намагається завадити своїй дочці вийти заміж.

"Пурпурові серця" (2022)

Фільм за однойменним романом Тесс Вейкфілд. Його історія розповідає про співачку-початківицю, авторку пісень Кессі та морського піхотинця Люка. Дівчина погоджується на фіктивний шлюб із ним. Але несподівана трагедія перетворює удавані почуття на справжні.

"Корона" (2016-2023)

Серіал "Корона" розповідає про життя королеви Єлизавети II від її весілля з принцом Філіпом у 1947 році до наших днів.

"Емілі в Парижі" (2020-2024)

Американо-французький комедійно-драматичний серіал, розроблений Дарреном Старом для Netflix.

Він розповідає історію переїзду молодої американки Емілі Купер до Парижа, де вона має представити американську думку щодо просування предметів розкоші клієнтам французької маркетингової фірми.

"Один день" (2024)

Британський драматичний серіал, заснований на романі Девіда Ніколлса 2009 року та екранізації 2011 року.

За сюжетом головні герої Емма та Декстер вперше заговорили на випускному вечорі. Після платонічної ночі вони прокидаються в одному ліжку та вирішують залишитися друзями і щороку зустрічатися саме цього дня - 15 липня.