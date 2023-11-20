У яких продуктах ховається небезпечний доданий цукор: уникайте їх

Доданий цукор є у багатьох продуктах харчування. Він небезпечний тим, що дає організму швидкі вуглеводи, а у довгостроковій дії - викликає ожиріння та серцево-судинні хвороби, діабет.

Де ховається доданий цукор у звичайних продуктах та скільки його можна споживати на день, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольги Безуглої в Instagram.

Доданий цукор та його шкода

За словами експерта, наш організм не повинен отримувати вуглеводи з доданого цукру. Саме тому у піраміді здорового харчування солодкі напої та солодощі рекомендується вживати помірно або взагалі виключити.

Хоча ми іноді додаємо підсолоджувачі, такі як мед, у їжу або напої, більшість цукру надходить з перероблених та готових продуктів.

Основними джерелами доданого цукру є підсолоджені напої, десерти та солодкі закуски, такі як морозиво, тістечка та печиво. Менш очевидними, але важливими джерелами є сухі сніданки, йогурти та соуси.

Скільки можна вживати доданого цукру

Дієтичні рекомендації радять усім віком від 2 років і старше обмежити споживання цукру в раціоні до менш ніж 10% від загальної кількості калорій. Для дієти калорійністю 2000 калорій на день, це означає 200 калорій або 50 г цукру на день (12 чайних ложок цукру).

Дітям раннього віку та немовлятам до 2 років не слід давати тверду їжу або напої з будь-яким додаванням цукру.

Американська асоціація серця (AHA) рекомендує різко скоротити споживання цукру, щоб допомогти сповільнити ожиріння та серцеві захворювання.

Вони пропонують суворіший ліміт доданого цукру - не більше 100 калорій на день (близько 6 чайних ложок або 24 грамів) для більшості дорослих жінок і не більше 150 калорій на день (близько 9 чайних ложок або 36 грамів цукру) для більшості чоловіків.

AHA також рекомендує знизити добову норму доданого цукру для дітей віком від 2 до 18 років до менш ніж 6 чайних ложок або 24 грамів на день.

Де ховається доданий цукор

Солодкі напої. Цукристі напої є основним джерелом зайвих калорій, які можуть сприяти збільшенню ваги та не приносять жодної поживної користі. Дослідження показують, що рідкі вуглеводи, такі як підсолоджені цукром напої, менш ситні, ніж тверда їжа, через що люди продовжують відчувати голод після їх вживання, попри їхню високу калорійність.

Вони перебувають під пильною увагою через їхній внесок у розвиток діабету 2 типу, серцевих захворювань та інших хронічних станів.

Середня пляшка 0,5 підсолодженої цукром газованої води, лимонаду або холодного чаю містить близько 65 грамів доданого цукру, часто з кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози. Це еквівалентно 16 чайним ложка столового цукру.

Пластівці та інші продукти харчування. Вибір мінімально оброблених продуктів для сніданку, таких як цільнозернові тости з горіховим маслом або миска вівсянки - це чудовий спосіб уникнути додавання цукру.

На жаль, багато поширених продуктів для сніданку, таких як готові сухі сніданки, зернові батончики, вівсяні пластівці швидкого приготування з додаванням ароматизаторів та випічка можуть містити велику кількість доданого цукру.

Будьте обережні

Деякі списки інгредієнтів маскують кількість цукру у продукті. Щоб уникнути зазначення "цукру" як першого інгредієнта, виробники харчових продуктів можуть використовувати різні форми цукру - кожна з яких має свою назву, і вказувати кожну з них окремо на етикетці з поживними речовинами.

"Але не обманюємо себе: наш організм метаболізує всі додані цукри однаково, оскільки він не робить різниці між "коричневим цукром", "патокою", "медом" та іншими калорійними підсолоджувачами. Читаючи етикетку, переконайтеся, що ви бачите всі джерела доданого цукру, навіть якщо вони не вказані першими в списку інгредієнтів", - радить Ольга Безугла.

Хороше правило - уникати продуктів з великою кількість доданого цукру, в тому числі не вживати продукти, в яких "цукор" вказаний як перший або другий інгредієнт.

Однак у продуктах можуть використовуватися різні підсолоджувачі, тому обов'язково перевіряйте повний список інгредієнтів.