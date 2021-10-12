В киевском супермаркете в рыбе нашли паразитов: неприятная находка возмутила сеть (фото)

В Киеве в супермаркете "Сильпо" на Позняках покупатели нашли неприятную находку. В частности, в селедке, которую приобрели в магазине, был немалый гельминт.

Так, приобрели сельди 12 октября около 11:00.

На видео показали червя-паразита, которого вытащили из рыбы. Вероятно, гельминта нашли уже после того, как разрезали селедки дома.

Однако, отнесли ли покупатели рыбу в "Сильпо" на обмен, неизвестно.

В чеке, который показали посетители супермаркета, сказано, что киевляне посетили "Сильпо" на улице Здолбуновской.

В комментариях пользователи пишут, что часто встречают на полках супермаркета продукцию с живностью.