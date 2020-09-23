В киевском роддоме выходили двойняшек весом по 500 граммов: такого чуда еще не было

В киевском роддоме выходили недоношенных детей (коллаж РБК-Украина)

Малышки родились у мамы на 5 месяце беременности

В Киевском перинатальном центре удалось выходить двойняшек, которые родились у мамы на 5 месяце беременности. Вес крошек всего по полкилограмма. Алиса и Анастасия родились недоношенными и таких малюток в роддоме еще никогда не видели. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Три месяца девочки были в реанимации, к ним каждый день приходили родители и читали им сказки. То, что малышей удалось выходить, в роддоме считают чудом. За эти месяцы они поправились и сейчас весят по 2, 5 килограмма.

"У нас девочки очень сильные. Они вообще как символ того, что нужно ценить жизнь, стремится выжить", - рассказывает счастливый папа детей.

Сейчас родители счастливы, что они наконец-то могут забрать своих малюток домой.

В Киеве выходили двойняшек весом 500 граммов

Напомним, что в Украине каждый десятый ребенок рождается недоношенным. Такие дети требуют особого внимания врачей. Самый маленький ребенок в Украине родился весом в 620 граммов на 25 неделе беременности матери.

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