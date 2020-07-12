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Под Киевом спасателям заблокировали проезд к месту пожара: что происходит (видео)

Бровары, Воскресенье 12 июля 2020 14:59
Под Киевом спасателям заблокировали проезд к месту пожара: что происходит (видео)
В Броварах спасателям заблокировали проезд к месту пожара (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

"Герои" парковки помешали оперативной работе пожарников

В Броварах в Киевской области на улице Киевской, 243, загорелись мусорные баки. В результате возгорания никто не пострадал, однако, в случае если бы огонь перебросился на траву или рядом стоящие машины, пожарники не смогли бы помочь. Причиной тому является слишком плотная парковка – говорится в подписи к опубликованному видео.

В сообществе "Киев Оперативный" в Facebook опубликовали видеозапись, на которой зафиксировали сам пожар, а также невозможность проехать к горящим бакам.

"На улице Киевской, 243, в Броварах, произошел пожар. По сути, ничего страшного - горели баки с мусором. Только небольшой нюанс - пожарные спасатели не могли подъехать к месту пожара, потому что все очень плотно запаркованы", - говорится в подписи к опубликованному видео.

В комментариях отмечают, что припаркованные автомобили – не при чем.

"А при чем здесь напаркованные машины? Убрали экспертизу проекта у пожарников, вот и проблема всех новых домов. Это еще хорошо, что вообще подойти к месту пожара смогли. Такие проблемы в 80% новых ЖК", - пишет в комментариях один из пользователей сети.

Пользователи пришли к выводу, что при застройке необходимо обязательно строить парковку. Некоторые из пользователей считают, что пожарным нужно делегировать полномочия расчищать проезд к местам возгорания.

"Отвал на пожарную машину, и полномочия расчищать проезд! Ущерб пусть страховая восстанавливает!" – добавили в сети.

Напомним, что ранее в Киеве автохам припарковался прямо на детской площадке.

Также мы писали, что в Киеве борцы с "героями парковки" своеобразно проучили автохама.

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