Под Киевом полуголый водитель устроил ДТП: в пьяном угаре

Под Киевом мужчина устроил ДТП и пытался сбежать (коллаж РБК-Украина)

В Киевской области пьяный водитель устроил аварию

Под Киевом в селе Новые Петровцы оголенный по пояс мужчина устроил ДТП за рулем своей Audi. Водитель пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Когда его остановили патрульные пьяный мужчина попытался спастись бегством, но его остановили. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отметим, что мужчина лишен водительских прав и спокойно ездит за рулем.

"Очередной бухарь за рулем, лишенный водительских прав, но все равно в бухом угаре совершил ДТП за рулем Audi (№AI4182HK). Пытался бежать, но был задержан. Эта котовасия с бухими водителями когда закончится?" - сказано в сообщении на странице.

Под Киевом пьяный водитель устроил ДТП

В комментариях украинцы задались вопросом, когда же все-таки это закончится.

Прав лишить (если еще не лишили), имущество конфисковать и посадить. Ненадолго. В первый раз. Причем всех подряд. Сел бухой за руль - сел за решетку. Тогда задуматься. Но сидеть должны все, и депутаты и "пацаны"... Но такого же не будет, верно? Слабо... Потому что сами депутаты так ездят ... А, забыл, статья - "покушение на убийство". Все.

Поки саджати не будуть відразу, хоч на місяць, але всіх і місто прибирати, а не сидіти....

Когда их будут стрелять на месте?

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