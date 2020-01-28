Под Киевом отчим выгнал на улицу пятилетних близнецов

Под Киевом двух малышей выгнали на улицу (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина выгнал малышей на улицу во время бытовой ссоры с их матерью

В Белой Церкви Киевской области местные жители обнаружили на улице двух пятилетних братьев-близнецов. Малыши в полном отчаянии слонялись по улице без присмотра взрослых, пока ими не заинтересовались неравнодушные прохожие.

Выяснилось, что детей на улицу выгнал сожитель их матери во время семейного конфликта. Мама даже не смогла защитить своих сыновей, сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киевской области.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина во время бытового конфликта просто выставил на улицу пятилетних близнецов. Дети вынуждены были бродить по улицам в отчаянии и слезах, пока неравнодушные прохожие не обратили на них внимание. На место происшествия вызвали патрульных полицейских, а те – работников социальной службы.

Были установлены личности других родственников малышей и их передали родной бабушке. В отношении матери был составлен административный протокол за невыполнение родительских обязанностей по статье 184 КУоАП.

Сожитель женщины также понесет наказание за свои противоправные действия. Ему вынесли срочное запретительное предписание, по которому он немедленно покидает помещение без права в будущем контактировать с семьей любым образом.

Дальнейшую судьбу малолетних близнецов будет решать служба по делам детей Киевской области.