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Под Киевом неадекват искусал полицейского: все детали

STYLERПроисшествия    12.06.2019 - 08:11
Под Киевом неадекват искусал полицейского: все детали
Мужчина укусил полицейского за ногу под Киевом (фото: РБК-Украина)

Полицейские приехали усмирять буйного мужчину

Неадекватный мужчина напал на правоохранителей, которые приехали его усмирять. Инцидент произошел в селе Деревянки Обуховского района Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

Известно, что на 28-летнего соседа пожаловались односельчане. На линию "102" поступило сообщение, что мужчина натравливает на них собаку и стреляет из рогатки.

Приехавшим полицейским удалось усмирить буяна не сразу - он начал угрожать правоохранителям. В процессе задержания он ударил одного полицейского в лицо, а второго укусил за ногу.

Под Киевом неадекват искусал полицейского: все детали

Мужчина укусил полицейского за ногу под Киевом (иллюстративное фото: pixabay.com)

Задержанным оказался местный житель, безработный мужчина 1991 года рождения. Агрессору инкриминируют ч. 2. ст. 345 УК Укрианы (причинение работнику правоохранительных органов телесных повреждений во время выполнения им служебных обязанностей).

Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Николаеве хозяин кафе напал на девушку и избил за просьбу не выливать помои и фекалии ведрами прямо на улицу около дома, в котором и находится это заведение.

Как сообщалось ранее, в Киеве в одном из супермаркетов на Березняках мужчина набросился на ребенка, схватил его за шею и пытался свернуть.

Также мы писали о том, что в столице на Лесном массиве неадекватный таксист с ножом набросился на полицейского.

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