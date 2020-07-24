ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Под Киевом бизнесмена расстреляли на глазах у 7-летнего сына: подробности

Киев, Пятница 24 июля 2020 08:25
Под Киевом бизнесмена расстреляли на глазах у 7-летнего сына: подробности
Под Киевом убили бизнесмена (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Бизнесмена Игоря Плекана расстреляли в автомобиле, в котором был его маленький сын

Под Киевом киллеры расстреляли бизнесмена, вице-президента боксерского клуба 44-летнего Игоря Плекана. Расправа произошла на глазах у маленького сына, который выжил чудом.

Произошло это в автомобиле, на котором мужчина с 7-летним ребенком ехали на дачу в Артемовку Бориспольского района, говорится в сюжете Надзвичайних новин.

Когда автомобиль был у железнодорожного переезда, неизвестные выпрыгнули из кустов и стали в упор расстреливать машину из автоматического оружия. Тяжело раненому бизнесмену удалось съехать в поле и проехать еще около 300 метров. Сын чудом не получил ранений.

Под Киевом бизнесмена расстреляли на глазах у 7-летнего сына: подробности

Игорь Плекан (скрин из видео)

Сообщается, что киллеры приказали мальчику бежать подальше. Он добежал до дома и показал матери, где искать отца. Увы, было уже поздно. Ранения оказались смертельными.

Жена Игоря Плекана говорит, что мужу и ранее неоднократно угрожали. В частности, под дом подбрасывали похоронные венки.

Сейчас полицейские занимаются расследованием громкого дела и прорабатывают всевозможные версии.

Ранее мы писали, что в Киеве нашли мертвым волонтера Алексея Кучапина, который помогал обездоленным.

Также сообщается, что в деле об убийстве следователя СБУ в Киеве появились новые детали.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины преступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь