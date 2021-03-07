У Києві скандальна блогерка рознесна орендовану квартиру у відомому ЖК (відео)

Блогерша в Киеве разнесла арендованную квартиру в ЖК "Комфорт Таун" возле паркинга. Девушка устроила в съемной квартире настоящий бардак – она сыпала муку на кровать и била яйца о потолок и зеркала. По данным соцсетей, такое поведение – не ради забавы. Девушка стала жертвой арендодателя-мошенника.

По данным канала, блогершу якобы арендодатель попросил съехать раньше срока, хотя квартира была еще проплачена.

Девушка якобы заплатила 40 тысяч гривен задатка и стоимости аренды, но арендодатель, мол, сказал, чтобы она съезжала.

"Чувак – мошенник. Хате п*здец", – говорится в сообщении.

В комментариях к видео, которое получило мгновенную популярность, пользователи предполагают, что на девушку могли пожаловаться соседи, поэтому ее и попросили раньше освободить квартиру.

На видео видно, как девушка посреди комнаты высыпает пакет с мусором, рвет тюли и шторы, забрасывает все сырыми яйцами, солью и мукой. В конце она вылила в ванной комнате лак для ногтей.

Более того, расстроенная звезда сетей постоянно показывала средний палец и улыбалась на камеру. К сожалению, видео без звука, потому, что именно говорила девушка – не слышно.