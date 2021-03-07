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У Києві скандальна блогерка рознесна орендовану квартиру у відомому ЖК (відео)

Новость на русском → Київ, Неділя 07 березня 2021 09:16
У Києві скандальна блогерка рознесна орендовану квартиру у відомому ЖК (відео) Блогерша в Києві рознесла орендовану квартиру в дорогому ЖК (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Блогерша в Києві рознесла орендовану квартиру в ЖК "Комфорт Таун" біля паркінгу. Дівчина влаштувала в орендованій квартирі справжній бардак – вона сипала борошно на ліжко і била яйця об стелю і дзеркала. За даними соцмереж, така поведінка – не заради забави. Дівчина стала жертвою орендодавця-шахрая.

Про це розповідає Telegram-канал ЖК Комфорт Таун / Comfort Town LIVE Сhannel.

За даними каналу, блогершу нібито орендодавець попросив з'їхати раніше терміну, хоча квартира була проплачена.

Дівчина нібито заплатила 40 тисяч гривень завдатку і вартості оренди, але орендодавець, мовляв, сказав, щоб вона з'їжджала.

"Чувак – шахрай. Хаті п*здець", – йдеться в повідомленні.

У коментарях до відео, яке отримало миттєву популярність, користувачі припускають, що на дівчину могли поскаржитися сусіди, тому її й попросили раніше звільнити квартиру.

На відео видно, як дівчина посеред кімнати висипає пакет зі сміттям, рве тюль і штори, закидає все сирими яйцями, сіллю і борошном. В кінці вона вилила у ванній кімнаті лак для нігтів.

Більш того, засмучена зірка мереж постійно показувала середній палець і посміхалася на камеру. На жаль, відео без звуку, тому, що саме говорила дівчина – не чути.

Нагадаємо, що раніше блогерша, яка загриміла в "Миротворець", вибачилася за образи української мови.

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