ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві поліцейський пес Уран розкрив умисне вбивство: як працював пухнастий "слідчий"

Новость на русском →
Київ, Середа 10 травня 2023 09:41
У Києві поліцейський пес Уран розкрив умисне вбивство: як працював пухнастий "слідчий" Фото: Поліцейський собака допоміг розкрити вбивство в Києві (Нацполіція)
Автор: Людмила Жукова

У Києві службова вівчарка на прізвисько Уран допомогла поліцейським розкрити злочин і вийти на слід убивці.

Про цю історію розповіли у Національній поліції Києва.

Детективна історія

Інцидент стався у Дарницькому районі столиці. До поліції зателефонували медики та повідомили, що на вулиці знайшли чоловіка із серйозними ножовими пораненнями. Він уже був мертвий.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, судово-медичний експерт та кінологи зі службовою німецькою вівчаркою на прізвисько Уран.

Співробітники поліції встановили особу загиблого – ним виявився 45-річний місцевий житель. Поруч із ним лежав ніж.

Службовий собака Уран узяв слід ймовірного вбивці й за кількасот метрів від місця події привів правоохоронців у бомбосховища, в якому ховався підозрюваний.

З'ясувалося, що між двома чоловіками стався конфлікт, внаслідок якого фігурант двічі вдарив опонента у живіт ножем. Від тяжких поранень чоловік загинув на місці пригоди до приїзду лікарів.

Підозрюваним убивцею виявився 43-річний уродженець Житомирської області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння наркозлочину. У Києві він ніде не мешкає.

Слідчі територіального підрозділу затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тепер йому "світить" до 15 років позбавлення волі.

Як ми раніше писали, вчені з'ясували, які риси характеру собаки переймають у людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ пес полиция преступления