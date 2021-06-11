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В Киеве женщина упала под трамвай: там очень опасное место!

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Киев, Пятница 11 июня 2021 11:37
В Киеве женщина упала под трамвай: там очень опасное место! Фото: В Киеве женщина упала под трамвай (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 11 июня женщина упала под трамвай, так как поскользнулась прямо возле рельсов. К счастью, сейчас ей ничего не угрожает и она госпитализирована.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел на остановке бульвар Ярослава Гашека. По словам случайніх прохожих, женщина поскользнулась и упала.

В результате пришлось поднимать трамвай, чтобы ее достать.

"Живая, передана врачам. Сейчас на месте работают правоохранители. Движение трамваев временно приостановлено", - сказано в сообщении на странице.

В Киеве женщина упала под трамвай: там очень опасное место!В Киеве женщина упала под трамвай (фото: Киев Оперативный)

В комментариях жители Киева отметили, что на этом месте уже неоднократно происходили такие инциденты.

  • Там очень опасное место, уже неоднократно люди погибали - остановка маршруток и выход из подземного пешеходного перехода. Будьте осторожны, не торопитесь!
  • Перебегала прям перед носом трамвая что-ли, раз упала-поскользнулась прям под него?
  • Моего знакомого однажды в метро вагоном сбило. А он жив остался. Правда весь переломанный был и на половину головы вмятина размером с кулак. Грустно конечно, но живой. Шутит, говорит, парик покупать будет. И смех и грех.

Как мы писали ранее, в Киеве чиновник КГГА на внедорожнике заблокировал движение трамвая, после чего вышел из авто для "разборок" с водителем общественного транспорта.

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