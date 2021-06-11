В Киеве женщина упала под трамвай: там очень опасное место!
В Киеве 11 июня женщина упала под трамвай, так как поскользнулась прямо возле рельсов. К счастью, сейчас ей ничего не угрожает и она госпитализирована.
Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Инцидент произошел на остановке бульвар Ярослава Гашека. По словам случайніх прохожих, женщина поскользнулась и упала.
В результате пришлось поднимать трамвай, чтобы ее достать.
"Живая, передана врачам. Сейчас на месте работают правоохранители. Движение трамваев временно приостановлено", - сказано в сообщении на странице.
В Киеве женщина упала под трамвай (фото: Киев Оперативный)
В комментариях жители Киева отметили, что на этом месте уже неоднократно происходили такие инциденты.
- Там очень опасное место, уже неоднократно люди погибали - остановка маршруток и выход из подземного пешеходного перехода. Будьте осторожны, не торопитесь!
- Перебегала прям перед носом трамвая что-ли, раз упала-поскользнулась прям под него?
- Моего знакомого однажды в метро вагоном сбило. А он жив остался. Правда весь переломанный был и на половину головы вмятина размером с кулак. Грустно конечно, но живой. Шутит, говорит, парик покупать будет. И смех и грех.
Как мы писали ранее, в Киеве чиновник КГГА на внедорожнике заблокировал движение трамвая, после чего вышел из авто для "разборок" с водителем общественного транспорта.