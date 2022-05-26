В Киеве записывают детей в первые классы: как подать документы

Со 2 мая школы Киева начали прием в первые классы. В частности, в этом году вступление было упрощено.

Так, до 31 мая продлится прием детей, имеющих первоочередное право зачисления в учебные заведения, а именно льготные категории и те, кто прописан в пределах обслуживания школы.

"Начиная с первого июня учебные заведения начнут прием детей на свободные места в первые классы, и этот процесс продлится до 23 августа", - рассказал Поворозник.

Также он отметил, что сейчас во многих школах более 20% мест для первоклассников остаются свободными.

Какие документы подать

Он напомнил, что в этом году поступление в первые классы было упрощено. Из-за того, что с начала войны почти 80% столичных дошкольников вместе с родителями выехали из Киева.

В этом году зачисление в 1-е классы будет осуществляться на основании заявления одного из родителей будущих первоклассников, предоставленных собственноручно или сканированных копий, или фотокопий, направленных нарочным, факсом, электронной почтой на адрес школы.

Важно, если до 31 мая у родителей нет возможности получить медицинскую справку для своего ребенка, то это не является основанием для отказа в зачислении.

Оригиналы документов и медицинскую справку обязательно нужно подать до 23 августа 2022 года включительно.

К тому же при зачислении в вуз приоритет будет отдаваться тем детям, которые проживают на территории обслуживания учреждения, зарегистрированным внутренне перемещенным лицам, детям, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе и детям работников этих заведений.

Кроме того, к открытию первого сентября в Киеве будут готовиться все 425 школ.