В Киеве залило кипятком подземный переход: все вокруг окутал пар

В Киеве 24 февраля затопило подземный переход. Судя по всему, его залило кипятком, так как на месте ЧП можно было увидеть много пара. Инцидент произошел по адресу проспект Победы, 40.

Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Какое-то непонятное парообразование в подземном переходе на проспекте Победы, 40. Говорят, что затопило", - подписал видео автор поста.

Судя по ролику, вход в переход ограничили красной ленточкой. Пешеходы в то время не могли перейти дорогу.

В Киеве затопило подземный переход

В комментариях к посту в соцсети украинцы высказали свои эмоции по поводу инцидента.