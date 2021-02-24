В Киеве залило кипятком подземный переход: все вокруг окутал пар
В Киеве затопило подземный переход (Скриншот из видео)
В Киеве 24 февраля затопило подземный переход. Судя по всему, его залило кипятком, так как на месте ЧП можно было увидеть много пара. Инцидент произошел по адресу проспект Победы, 40.
Об этом сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Какое-то непонятное парообразование в подземном переходе на проспекте Победы, 40. Говорят, что затопило", - подписал видео автор поста.
Судя по ролику, вход в переход ограничили красной ленточкой. Пешеходы в то время не могли перейти дорогу.
В Киеве затопило подземный переход
В комментариях к посту в соцсети украинцы высказали свои эмоции по поводу инцидента.
- Странно, что в этот раз ленточка остановила человека.
- Сейчас начнут со всех районов свозить снег. Будут пользуясь случаем горы сугробов перетапливать на воду.
- Не было бы ленточки, женщина бы пошла.
- Просто открылся первый киевский проход в ад. Пока что устанавливают турникеты.
- Гарячу воду прорвало. Що там непонятного?
- Если бы полиция организовала сразу наземный переход. Но это никому не интересно.
Как мы рассказывали ранее, в Киеве горел элитный ЖК, а спасатели не смогли подъехать из-за припаркованных авто.