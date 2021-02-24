У Києві залило окропом підземний перехід: все навколо оповив пар
У Києві затопило підземний перехід (Скріншот з відео)
У Києві 24 лютого затопило підземний перехід. Судячи з усього, його залило окропом, бо на місці НП можна було побачити багато пари. Інцидент стався за адресою проспект Перемоги, 40.
Про це повідомляють на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"Якесь незрозуміле пароутворення в підземному переході на проспекті Перемоги, 40. Кажуть, що затопило", - підписав відео автор посту.
Судячи по ролику, вхід в перехід обмежили червоною стрічкою. Пішоходи в той час не могли перейти дорогу.
У Києві затопило підземний перехід
В коментарях до посту у соцмережі українці висловили свої емоції з приводу інциденту.
- Дивно, що цього разу стрічка зупинила людину.
- Зараз почнуть з усіх районів звозити сніг. Будуть користуючись нагодою гори заметів перетоплювати на воду.
- Не було б стрічки, жінка пішла.
- Просто відкрився перший київський прохід в пекло. Поки що встановлюють турнікети.
- Гарячу воду прорвало. Що там незрозумілого?
- Якби поліція організувала відразу наземний перехід. Але це нікому не цікаво.
Як ми розповідали раніше, у Києві горів елітний ЖК, а рятувальники не змогли під'їхати через припарковані авто.