В Киеве ротвейлер напал на ребенка со щенком: "завтра это могут быть ваши дети" (видео)

В понедельник, 14 июня, в Киеве в 10 утра на ребенка со щенком напал взрослый ротвейлер. В итоге у щенка тяжелые травмы, а у мальчика рваная рана на руке. Инцидент произошел на улице Феодоры Пушиной, 50а (Святошинский район).

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook .

"Нам не нужна сейчас компенсация за лечение ребенка и собаки. Все, что мы хотим - получить помощь от полиции, а именно: найти хозяина и узнать, привита ли его собака от бешенства. Сейчас речь идет об угрозе жизни моего шестнадцатилетнего сына", - рассказал отец пострадавшего подростка.

По его словам, они уже обратились к врачам, а затем в полицию. Кроме того, у них есть видео нападения животного от жильцов дома. Заявление передали участковому, но в приемное время так к нему и не попали.

"Вчера мы дежурили в приемное время под дверями участка 158 (участковый - Грицюк Сергей Сергеевич), мужчина зашел туда, на нашу просьбу принять нас, буркнул: "Я вообще не отсюда" и скрылся", - отметил отец мальчика.

Он также заявил, что на видео было видно, что хозяин собаки не справляется со своим питомцем.

Видео нападения собаки можно посмотреть по этой ссылке.

"Если бы не помощь уборщицы Людмилы, собака бы кинулась за нашим сыном, уносящим щенка в ветклинику (все есть на видео)", - добавил он.