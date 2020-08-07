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У Києві дитина стріляла у людину з пістолета: подробиці НП

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 10:26
У Києві дитина стріляла у людину з пістолета: подробиці НП
У Києві дитина стріляв з пістолета (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві на Русанівці неповнолітній стріляв у людину

У Києві поліція затримала підлітка, який вночі стріляв у людину. НП сталася на Русанівці, на вулиці Ентузіастів, 37. У поліцію надійшов дзвінок від очевидців, які повідомили, що чули постріли. Коли патрульні прибули на місце НП - побачили там дитину, яка стріляла в людину з пістолета ТТ.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook "Київ 24", слідчо-оперативна група вилучила предмет для подальшої експертизи. Що стало причиною стрілянини - встановлюється.

У Києві дитина стріляла у людину з пістолета: подробиці НПУ Києві дитина стріляла у людину з пістолета: подробиці НПУ Києві підліток стріляв в людину (фото: facebook.com/Kyiv24online)

Зараз поліції належить з'ясувати всі деталі події, а також звідки у дитини з'явився пістолет.

В коментарях українці обурені ситуацією і висловили свої емоції.

  • Відпустять, вона же дитина, як люблять у нас писати.
  • Подростающий довбодятел.
  • Офігєть.

Як ми раніше повідомляли, в Херсонській області дівчинка-підліток покінчила з собою через суворих батьків. Дівчинка намагалася покінчити життя самогубством і потрапила в реанімацію.

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