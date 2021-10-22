В Киеве в реанимацию попали пациенты с поддельными COVID-сертификатами: все в тяжелом состоянии

В одну из больниц Киева доставили сразу семь пациентов с коронавирусом. Отмечается, что у них были тяжелые симптомы заболевания и они имели сертификаты вакцинации. Однако, как оказалось, документы о прививках были подделаны.

Об этом рассказал депутат Киевсовета Леонид Емец на своей странице в Facebook .

Так, пациенты попали в реанимацию. Депутат рассказал, что заведующий отделением был удивлен, поскольку течение болезни у вакцинированных пациентов должно быть легким. Поэтому он решил провести с каждым отдельную беседу.

"Предупредил, что есть два протокола лечения. Один для вакцинированных и другой для не вакцинированных, соответственно. И если их напутать, результаты будут очень печальные. Думаю, вы уже догадались – все семь вакцинированных пациентов купили себе сертификат", – рассказал Емец.

В комментариях пользователи отреагировали на произошедшее.