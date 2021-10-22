В Киеве в реанимацию попали пациенты с поддельными COVID-сертификатами: все в тяжелом состоянии
В одну из больниц Киева доставили сразу семь пациентов с коронавирусом. Отмечается, что у них были тяжелые симптомы заболевания и они имели сертификаты вакцинации. Однако, как оказалось, документы о прививках были подделаны.
Об этом рассказал депутат Киевсовета Леонид Емец на своей странице в Facebook.
Так, пациенты попали в реанимацию. Депутат рассказал, что заведующий отделением был удивлен, поскольку течение болезни у вакцинированных пациентов должно быть легким. Поэтому он решил провести с каждым отдельную беседу.
"Предупредил, что есть два протокола лечения. Один для вакцинированных и другой для не вакцинированных, соответственно. И если их напутать, результаты будут очень печальные. Думаю, вы уже догадались – все семь вакцинированных пациентов купили себе сертификат", – рассказал Емец.
В комментариях пользователи отреагировали на произошедшее.
- А зачем они вообще везли с собой эти сертификаты ? Это очень странно;
- Пока не будет жестко наказания за фальшивые сертификаты, кто купил и кто продал - все бесполезно. В Европе € 48000 штраф и три года тюрьмы;
- Моя медсестра дважды вакцинирована и сейчас болеет довольно тяжело. Надеется не попасть в реанимацию. А врать пациентам о разных протоколах - это остроумно?;
- Интересно, где они купили те сертификаты? Неужели сами врачи продали? Но не может быть;
- Вечное желание кого-то обмануть не исчезает и человек себя подвергает опасности. Если человек не воспринимает вакцинирование, как необходимость и защиту, то это его право не вакцинироваться, но для чего врать.
Ранее мы сообщали, в Днепре проверяют наличие сертификатов вакцинации или ПЦР-тестов у работников магазинов и заведений питания.
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