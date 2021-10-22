У Києві в реанімацію потрапили пацієнти з підробленими COVID-сертифікатами: усі в важкому стані

В одну із лікарень Києва доправили одразу сім пацієнтів з коронавірусом. Зазначається, що в них були важкі симптоми захворювання та вони мали сертифікати вакцинації. Однак, як виявилося, документи про щеплення були підроблені.

Про це розповів депутат Київради Леонід Ємець на своїй сторінці в Facebook .

Так, пацієнти потрапили в реанімацію. Депутат розповів, що завідувач відділення був здивований, оскільки перебіг хвороби у вакцинованих пацієнтів має бути легким. Тому він вирішив провести з кожним окрему бесіду.

"Попередив, що є два протоколи лікування. Один для вакцинованих та інший для невакцинованих, відповідно. І якщо їх наплутати, результати будуть дуже сумні. Думаю, ви вже здогадалися – усі сім вакцинованих пацієнтів купили собі сертифікат", – розповів Ємець.

У коментарях користувачі відреагували на подію.