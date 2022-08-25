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В Киеве попрощались с погибшим на фронте Юрием Каракаем

Новина українською →
Четверг 25 августа 2022 16:12
В Киеве попрощались с погибшим на фронте Юрием Каракаем Фото: в Киеве простились с погибшим на фронте Юрием Каракаем (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Петр и Марина Порошенко в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре простились с погибшим военным, блогером и активистом ОО "Справа громад" Юрием Каракаем. Почтить память героя пришли родные, боевые побратимы, друзья и единомышленники.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Запомните это имя - Юрий Каракай. Настоящий патриот, украинец. Он записался с первых дней 2014 года в ряды Вооруженных Сил. До этого, во время Революции Достоинства, его место было и на Грушевского и на Майдане. Вместе и рядом с нами. Он был неравнодушным к тому, какой будет Украина. Его наша с вами Украина", - сказал Порошенко.

Он также рассказал, что 24 февраля уже в 9 утра Юрий прибыл с заявлением в ряды территориальной обороны, требуя только одного: оружие для того, чтобы защищать государство. С первых дней Юрий Каракай оборонял столицу, в составе 206-го батальона выполнял задачи у Гостомельского аэропорту, оборонял Киев со стороны Бучи и Ирпеня.

В Киеве попрощались с погибшим на фронте Юрием Каракаем

"Героев убивают враги, но герои не умирают, пока они будут жить в наших сердцах. Юрий, мы всегда будем помнить о тебе. Ты всегда будешь рядом с нами, вместе с нами. И мы отомстим тем варварам и негодяям, которые тебя убили. Не простим. И победим", - сказал Порошенко.

Турчинов рассказал, что Юрий Каракай никогда не прятался за чужие спины.

"Здесь много моих собратьев, которые вместе с Юрой стояли на окраинах Киева, понимая, что лучше погибнуть, но не пропустить врага в нашу столицу", - добавил Турчинов.

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Вооруженные силы Украины
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