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В Киеве попался водитель со смертельной дозой алкоголя: уровень превысил техлимит драгера

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Киев, Пятница 03 июня 2022 16:10
В Киеве попался водитель со смертельной дозой алкоголя: уровень превысил техлимит драгера Коллаж РБК-Украина: в Киеве попался пьяный водитель-рекордсмен
Автор: Владимир Костырин

В Киеве задержали пьяного в хлам водителя, в крови которого уровень алкоголя превышал допустимую норму более чем в 25 раз. Так, зашкаливал даже прибор Драгер.

Об этом передали в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Героев Днепра на днях. "Копы" получили вызов о нетрезвом водителе и факте нарушения ПДД, после чего прибыли на место и стали свидетелями нового антирекорда.

У 35-летнего мужчины, водителя авто Kia Ceratto, были явные признаки алкогольного опьянения. При этом Драгер показал свой максимум - а более точную цифру выдать не мог просто технически, так как показатель превысил технический лимит прибора - 5,0 промилле.

В Киеве попался водитель со смертельной дозой алкоголя: уровень превысил техлимит драгера

Драгер был "в замешательстве" от степени опьянения водителя-рекордсмена (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Инспекторы отмечают, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови составляет 0,2 промилле.

На нарушителя был составлен протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. Водителя отстранили от вождения.

"Призываем всех водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не повторять печальные рекорды. Не подвергайте опасности себя и других участников дорожного движения!" - обращаются патрульные.

В Киеве попался водитель со смертельной дозой алкоголя: уровень превысил техлимит драгераВ Киеве попался водитель со смертельной дозой алкоголя: уровень превысил техлимит драгера

В Киеве "отличился" пьяный водитель (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Что грозит за пьяное вождение

В Украине в прошлом году ужесточили наказания за управления транспортным средством в пьяном виде - увеличили штрафы, ввели административные аресты с возможностью конфискации автомобиля.

  • За первое нарушение предусматривался штраф 10 200 гривен и лишение прав на 1 год, то теперь штраф повышается до 17 000 гривен.
  • За второе нарушение в течение года штраф увеличивается с 20 400 до 34 000 гривен. В силе остается лишение водительских прав на три года. Добавилось - оплачиваемое изъятие авто и административный арест на 10 суток.
  • За третье нарушение в течение года грозит штраф 51 000 гривен, лишение прав на 10 лет и административный арест на 15 суток. Кроме того, предусмотрена конфискация авто.

Добавим, что за употребление алкоголя или особых лекарственных средств после нарушения и до освидетельствования штраф подняли с 20 400 гривен до 34 000 гривен.

К слову, народные депутаты предложили у пьяных водителей забирать авто на нужды ВСУ.

Отметим что в прошлом году в Черновцах тоже попадался пьяный водитель с концентрацией алкоголя в крови на уровне 5,0 промилле, а вообще такой показатель считается относительно смертельной дозой.

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