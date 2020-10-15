В Киеве подростки жестоко избили девушку: нападали втроем

В Киеве избили девушку (коллаж РБК-Украина)

В Киеве трое подростков избили девушку, которая расклеивала объявления

В Киеве в ночь на 15 октября подростки совершили нападение на девушку, которая клеила предвыборные объявления. Это произошло на Троещине в районе улицы Закревского, 57. Нападающих было трое - два парня и девушка. Об этом сообщили на странице "Из Троещины с любовью" в Facebook.

Отмечается, что девушка находится не в больнице. Ей чудом удалось избежать тяжелых травм.

"Хочу рассказать неприятную историю, произошедшую этой ночью. Примерно в 1:50-2:10 ночи, во дворе дома по Закревского 57, на девушку - расклейщицу предвыборных листовок, напала компания малолеток (2 парня и девушка) и избили. С девушкой все более-менее нормально, НО!!!! Откуда в нашем районе такие агрессивные дети?! Это уже не первый случай такой агрессии со стороны малолеток по отношению к более старшим людям. Надо с этим что-то делать....", - сказано в сообщении.

В комментариях украинцы рассказали, что думают об этой ситуации и жестокости несовершеннолетних.

Вопрос к родителям. Это же дети, вы почему моему ребенку делаете замечание, иди делай что хочешь. Вот это все я слышу на детской площадке, вот и растут мудаки.

З людьми взагалі зараз відбувається щось дивне. Агресія на кожному кроці. Люди перестали читати книги, спілкуватися, "позалазили" в гаджети, створили "власну капсулу", яка асоціальна по своїй суті. Деградація.

Купите ей травмат, чтобы воспитывала на месте.

Как мы сообщали ранее, в Киевской области задержали двоих заробитчан, которые напали на 17-летнюю девушку.