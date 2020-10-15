В Киеве подростки жестоко избили девушку: нападали втроем

В Киеве трое подростков избили девушку, которая расклеивала объявления
В Киеве в ночь на 15 октября подростки совершили нападение на девушку, которая клеила предвыборные объявления. Это произошло на Троещине в районе улицы Закревского, 57. Нападающих было трое - два парня и девушка. Об этом сообщили на странице "Из Троещины с любовью" в Facebook.
Отмечается, что девушка находится не в больнице. Ей чудом удалось избежать тяжелых травм.
"Хочу рассказать неприятную историю, произошедшую этой ночью. Примерно в 1:50-2:10 ночи, во дворе дома по Закревского 57, на девушку - расклейщицу предвыборных листовок, напала компания малолеток (2 парня и девушка) и избили. С девушкой все более-менее нормально, НО!!!! Откуда в нашем районе такие агрессивные дети?! Это уже не первый случай такой агрессии со стороны малолеток по отношению к более старшим людям. Надо с этим что-то делать....", - сказано в сообщении.
В комментариях украинцы рассказали, что думают об этой ситуации и жестокости несовершеннолетних.
Как мы сообщали ранее, в Киевской области задержали двоих заробитчан, которые напали на 17-летнюю девушку.