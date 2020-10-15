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У Києві підлітки жорстоко побили дівчину: нападали втрьох

Київ, Четвер 15 жовтня 2020 12:18
У Києві підлітки жорстоко побили дівчину: нападали втрьох
У Києві побили дівчину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві троє підлітків побили дівчину, яка розклеювала оголошення

У Києві в ніч на 15 жовтня підлітки скоїли напад на дівчину, яка клеїла передвиборні оголошення. Це сталося на Троєщині в районі вулиці Закревського, 57. Нападників було троє - два хлопця і дівчина. Про це повідомили на сторінці "З Троєщини з любов'ю" у Facebook.

Наголошується, що дівчина не знаходиться у лікарні. Їй дивом вдалося уникнути важких травм.

"Хочу розповісти неприємну історію, що сталася цієї ночі. Приблизно в 1:50-2:10 ночі, у дворі будинку по Закревського 57, на дівчину - розклеювачку передвиборних листівок, напала компанія малоліток (2 хлопця і дівчина) і побили. З дівчиною все більш-менш нормально, АЛЕ!!!! Звідки в нашому районі такі агресивні діти?! Це вже не перший випадок такої агресії з боку малоліток по відношенню до більш старших людей. Треба з цим щось робити....", - сказано в повідомленні.

В коментарях українці розповіли, що думають про цю ситуацію і жорстокість неповнолітніх.

  • Питання до батьків. Це ж діти, ви чому моїй дитині робите зауваження, йди роби що хочеш. Ось це все я чую на дитячому майданчику, от і ростуть мудаки.
  • З людьми взагалі зараз відбувається щось дивне. Агресія на кожному кроці. Люди перестали читати книги, спілкуватися, "позалазили" в гаджети, витворили "власну капсулу", яка асоціальна по своїй суті. Деградація.
  • Купіть їй травмат, щоб виховувала на місці.

Як ми повідомляли раніше, у Київській області затримали двох заробітчан, які напали на 17-річну дівчину.

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