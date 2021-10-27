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В Киеве перевозчики заблокировали дорогу: требуют отменить проверки COVID-сертификатов

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Киев, Среда 27 октября 2021 19:52
В Киеве перевозчики заблокировали дорогу: требуют отменить проверки COVID-сертификатов Коллаж РБК-Украина: в Киеве водители маршруток митингуют из-за требований о COVID-сертификатах
Автор: Владимир Костырин

В центре Киева перевозчики вышли на акцию протеста и перекрыли движение на улице Грушевского с требованиями отменить проверки сертификатов о вакцинации от COVID-19 у водителей и пассажиров. Митингующие также отмечают, что огромные штрафы платить не в состоянии.

Об этом 27 октября передает портал "Матрица Свободы".

Отмечается, что пикет не был санкционирован, и за акцию никто не хочет брать ответственность. Большинство протестующих без масок, и о социальной дистанции, согласно карантинным правилам, говорить не приходится.

Сотрудники полиции и Нацгвардии оттеснили участников протеста с дороги на тротуар, таким образом движение транспорта на улице было восстановлено.

Основным требованием перевозчиков является прекращение проверок наличия COVID-сертификатов. Также они жалуются на неподъемную сумму штрафа в 170 тысяч гривен за не вакцинированных водителей, называя ее "просто нереальной".

Участники акции протеста заявляют о намерении продолжать митинг, обустроить тут палатки.

"Руки опускаются. Если нам никто не пойдет навстречу, мы просто будем разбивать здесь палатки и будем здесь жить. Пусть тогда вся страна видит и с каждым днем нас будет все больше", - говорят протестующие.

Также стало известно, что требования перевозчиков представители власти взяли на рассмотрение.

На фото с места видно, что правоохранителей больше, чем митингующих.

В Киеве перевозчики заблокировали дорогу: требуют отменить проверки COVID-сертификатовВ Киеве перевозчики заблокировали дорогу: требуют отменить проверки COVID-сертификатовВ Киеве перевозчики заблокировали дорогу: требуют отменить проверки COVID-сертификатов

В Киеве перевозчики протестуют из-за требования о наличии сертификатов о вакцинации у водителей и пассажиров (фото: myc.news)

Напомним, что в "красную" зону карантина попали уже 15 областей Украины. Важной отличием локдаунов в этом году является то, что ограничений можно избежать, имея "зеленый" COVID-сертификат или негативный тест на коронавирус. За соблюдением правил следят правоохранители, которые устраивают рейдовые проверки.

Также мы писали о том, что недавно киевлянам рассказали, на сколько и когда повысят проезд в транспорте.

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Киев сертификат вакцинации
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