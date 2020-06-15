В Киеве пенсионерка угодила в больницу из-за разрытой траншеи возле дома: кто за это ответит?

В Киеве пожилая женщина получила травму из-за падения возле траншеи (коллаж РБК-Украина)

В Киеве пожилая женщина упала возле дома и сломала шейку бедра

В Киеве пожилая женщина упала возле разрытой траншеи перед домом и сломала шейку бедра. Это произошло 9 июня. Сейчас пенсионерка находится в больнице и по состоянию здоровья ее нельзя оперировать. Об этом сообщила дочь пострадавшей на странице "Борщаговка инфо" в Facebook.

Дом находится по адресу Леся Курбаса, 10.

"Кто понесет ответственность? 9 июня около 12 часов дня, моя мама, пенсионерка, 1944 года рождения, у меня на глазах, упала из-за разрытой траншеи под домом. Итог- перелом шейки бедра. По состоянию здоровья оперировать ее нельзя. Срастется перелом или нет - неизвестно. Сможет ли она ходить хотя бы с ходунками - загадка даже для врача. И. Что дальше? Ступив шаг из дома человек превратился в лежачего на неопределенный срок или навсегда...", - написала автор поста.

Яма возле дома (фото: facebook.com/groups/borschagovka.info)

Женщина сообщила, что ее жалобу по телефону 1551 не регистрируют, а яма возле дома остается по-прежнему разрытой и представляет собой опасность.

В комментариях украинцы написали женщине, что она должна была вызвать скорую или полицию, а не жаловаться по телефону 1551.

Какая заявка 1551, надо вызывать скорую полицию составлять акты, протоколы хотя бы два свидетеля заявление в полицию и потом в суд.

Попробуйте еще оставить заявку на 1545. Ну и конечно заявление в полицию.

Возле дома Леся Курбаса, 9в такая же ситуация и никто не реагирует.

Как мы ранее писали, в Киеве произошло жуткое ДТП с участием полицейской.

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Автор: Людмила Жукова