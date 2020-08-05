В Киеве незрячему спортсмену отказали во входе в бассейн: детали скандала

В столице в бассейн не пустили мужчину, который не видит
В Киеве незрячего мужчину не пустили в бассейн. Этот инцидент произошел в бассейне "Олимпийский стиль" в центре города. На вопрос почему, мужчине сказали обращаться к директору спортивного комплекса.
"Сказали, что слепому в бассейн нельзя. Дали телефон директора - Виктора Петровича. Он сказал, что никто в бассейн меня не пустит, потому что это объект повышенной опасности. Чем регламентируется такие правила, объяснить не смог", - написал спортсмен Руслан Рубель на своей Facebook-странице.
По словам мужчины, в других бассейнах Киева таких ситуаций никогда не возникало.
"О Конституции, видимо, там никто не слыхал или же умышленно и злостно нарушают основоположный закон - прямо дискриминируют и считают, что это правильно. 4 года я посещал разные бассейны (при НТУ, "Юность", ЦСКА, "Купава") и подобных проблем нигде не возникало", - пожаловался мужчина.
По словам Руслана, осознавать, что живые люди с сердцами и мозгами, собственноручно и сознательно добавляют препятствий для элементарной жизни, которых и без того хватает, очень неприятно.
В Киеве спортсмена не пустили в бассейн (фото: facebook.com/ruslan.rubel.1)
В комментариях украинці отреагировали на инцидент с Русланом.
Как мы ранее писали, в Киеве исчез мужчина, который всю жизнь спасал бездомных.