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В Киеве мужчина выпрыгнул с пятого этажа: новые детали трагедии

STYLERЖизнь    11.07.2019 - 13:28
В Киеве мужчина выпрыгнул с пятого этажа: новые детали трагедии
Самоубийство в Киеве - новые детали смерти пенсионера (фото: коллаж РБК-Украина)

Появились новые детали суицида 70-летнего пенсионера

Вчера, 10 июня, утром в Дарницком районе на Осокорках мужчина лет 70-ти выпрыгнул из балкона пятого этажа своей квартиры. Позже стало известно, что самоубийство совершил народный артист Украины и вокалист Ансамбля песни и танца ВСУ. Об этом сообщают "Факты".

Инцидент произошел в 5:00 на улице Срибнокольская, 22-А. Перед совершением суицида мужчина оставил предсмертную записку, в которой просил никого не винить в том, что произошло. Также он оставил номер телефона своего сына.

В Киеве мужчина выпрыгнул с пятого этажа: новые детали трагедии

Самоубийство в Киеве - новые детали смерти пенсионера (фото: kiev.informator.ua)

По словам соседей погибшего, он был неконфликтным человеком и много времени проводил на скамейке, которая находится на детской площадке возле его дома. При этом соседи отметили, что в последнее время мужчина часто жаловался на сильную боль в ногах.

Самоубийство в Киеве - новые детали смерти пенсионера (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Напомним, что в Днепре девушка после ссоры с парнем решила утопиться, но ее несколько раз спасал капитан прогулочного судна. Позже мужчина вызвал полицию и девушку госпитализировали в городскую больницу №16 для обследования.

Ранее сообщалось о том, что в социальных сетях появилась новая опасная игра для подростков "Пропасть на 24 часа". Суть игры заключается в том, чтобы уйти из дома и не выходить на связь с родителями 24 часа. Стоит отметить, что этим могут воспользоваться и мошенники.

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