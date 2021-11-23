В Киеве мать-рекордсменка обеспечила молоком более 150 малышей: что о ней известно

Что известно о рекордсменке

Женщине Евгении Муромцевой 30 лет. Ее малышке Эмме всего шесть месяцев, но молока у мамы более, чем достаточно. Когда она поняла, что у нее гиперлактация - стала сцеживать молоко и делиться им с теми, кому оно необходимо.

В этом нуждаются недоношенные дети.

"Молока было многовато, не уменьшалось, как у каждой мамы, так получилось, что выливали. Я пожаловалась врачу, а она дала контакты и сказала не выливать, потому что деткам оно нужно", - рассказала Евгения.

За полгода киевлянка помогла выкормиться почти 150 малышам. По словам Евгении, молоко она хранит в морозильной камере несколько месяцев и будет помогать детям, сколько сможет.

В Банке грудного молока проблемы

В Банке грудного молока в Киеве сейчас пустые полки морозильных камер и холодильников, где хранилось донорское молоко для недоношенных младенцев. Все дело в карантине. Женщины стали реже становиться донорами.

"Этот спад критический. Люди с каждым локдауном все более истощены, что отражается и на нашей работе. Наши холодильники такими опустошенными не были никогда", - жалуются сотрудники Банка молока.

Как стать донором молока

Женщине стать донором - несложно. Для этого нужно один раз сдать анализы и приехать в Банк грудного молока, а дальше можно вести обычную жизнь. Молоко из дома мамы будут забирать курьеры. Они привозят и специальную тару.