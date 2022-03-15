Где в Киеве купить мясо, овощи и фрукты: адреса работающих рынков

В Киеве продолжают работать продуктовые рынки, где можно сделать необходимые покупки. Сейчас открытыми остаются около 30 предприятий торговли.

Об этом сообщили в КГГА .

Также готов к работе Бессарабский рынок, приглашают желающих там работать.

Соломенский район: Отрадненский (мини-маркет на фасаде), б-р В. Гавела, 18

Ориентировочный режим работы с 10:00 до 15:00.

Ранее мы писали, какие банки в Киеве работают.

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