Де в Києві купити м'ясо, овочі та фрукти: адреси працюючих ринків

В Києві продовжують працювати продуктові ринки, де можна зробити необхідні покупки. Наразі відкритими лишаються близько 30 підприємств торгівлі.

Про це повідомили в КМДА .

Також готовий до роботи Бессарабський ринок, запрошують охочих там працювати.

Солом'янський район: Відрадненський (міні-маркет на фасаді), б-р В. Гавела, 18

Раніше ми писали, які банки в Києві працюють.

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