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Де в Києві купити м'ясо, овочі та фрукти: адреси працюючих ринків

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 10:10
Де в Києві купити м'ясо, овочі та фрукти: адреси працюючих ринків Фото: Які ринки в Києві працюють (Віталій Носач, РБК-України)
Автор: Світлана Мащенко

В Києві продовжують працювати продуктові ринки, де можна зробити необхідні покупки. Наразі відкритими лишаються близько 30 підприємств торгівлі.

Про це повідомили в КМДА.

Орієнтовний режим роботи із 10:00 до 15:00.

Адреси ринків:

Голосіївський район: ринок Одеський, просп. Ак. Глушкова, 32-38

Голосіївський район: ринок Володимирський, вул. Антоновича, 115

Голосіївський район: Теремки, вул. Лятошинського, 14

Голосіївський район: т/м Феофаніївський, вул. Академіка Заболотного, 48-А.

Дарницький район: ринок Дарницький, вул. Сормовська, 15

Дарницький район: Позняки (біля ринку), вул. Ревуцького, 12/1

Деснянський район: ринок Лісовий, вул. Миропільська, 2

Деснянський район: ринок Вигурівський, вул. Оноре де Бальзака, 94

Деснянський район: Полюс, просп. В. Маяковського, 17

Деснянський район: т/м Полюс, просп. В. Маяковського, 26

Деснянський район: Фермер, вул. Електротехнічна, 18

Деснянський район: Радосинь, вул. Драйзера, 8

Деснянський район: Дніпряночка, вул. Оноре де Бальзака, 94

Деснянський район: МАЯК - ринковий комплекс, просп. В. Маяковського, 75/2

Дніпровський район: Березняки, вул. І. Миколайчука, 4

Печерський район: ринок Печерський, пл. Печерська, 2

Печерський район: т/м Печерський, вул. М. Бойчука, 1/2

Подільський район: ринок Виноградар, просп. В. Порика, 2-А

Подільський район: ринок Житній (курятина, гарячі напої), вул. Верхній Вал, 16

Подільський район: ринок Мостицький, просп. Правди, 3-А

Святошинський район: ринок Борщагівський, вул. Зодчих, 58-А

Святошинський район: ринок Дніпро, б-р Кольцова, 12

Святошинський район: ринок Ілліс, вул. Чорнобильська, 16/80

Святошинський район: ринок Шлях, вул. Зодчих, 52-А

Солом'янський район: ринок Севастопольський, б-р Чоколівський, 5-7

Солом'янський район: ринок Солом'янський, вул. Солом’янська, 24

Солом'янський район: Відрадненський (міні-маркет на фасаді), б-р В. Гавела, 18

Також готовий до роботи Бессарабський ринок, запрошують охочих там працювати.

Раніше ми писали, які банки в Києві працюють.

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