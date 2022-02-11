В Киеве компания парней избила ветерана АТО, пока окружающие снимали все на видео
В Киеве компания парней жестоко избила ветерана АТО, сделавшего им замечание.
Видео появилось в одном из столичных Telegram-каналов.
Как все произошло
Инцидент произошел в микрорайоне Теремки на улице Якубовского. Компания молодых людей распивала спиртное в парке вечером. Военный с собакой вышел на прогулку и сделал замечание парням. Они набросились на ветерана войны на Донбассе с кулаками.
В опубликованном видео показано, как находившиеся рядом в этот момент люди вмешались в конфликт, только когда пострадавший уже лежал на асфальте. В драке также пострадала собака военного.
На место происшествия прибыли медики и полиция. Мужчину отвезли с травмами в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика. Его можно посмотреть по ссылке.
В комментариях украинцы отметили, что это ужасно набрасываться толпой на одного человека.
- Я так понимаю те, кто пил, сильно в себя поверили.
- Толпой на одно с собакой. Смелые очень наверное они.
- Собака сильно пострадала. Бедная.
- Люди. Так нельзя же толпой на одного!
Напомним, что в Одессе наказали мужчину, который пытался изнасиловать девочку с ДЦП, но ее отбили прохожие.