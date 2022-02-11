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У Києві компанія хлопців побила ветерана АТО, поки оточуючі знімали все на відео

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Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 13:57
У Києві компанія хлопців побила ветерана АТО, поки оточуючі знімали все на відео У Києві побили ветерана АТО (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві компанія хлопців жорстоко побила ветерана АТО, який зробив їм зауваження.

Відео з'явилося в одному зі столичних Telegram-каналів.

Як все сталося

Інцидент стався в мікрорайоні Теремки на вулиці Якубовського. Компанія молодих людей розпивала спиртне в парку ввечері. Військовий з собакою вийшов на прогулянку і зробив зауваження хлопцям. Вони накинулися на ветерана війни на Донбасі з кулаками.

В опублікованому відео показано, як люди, що знаходилися поруч в цей момент, втрутилися в конфлікт, тільки коли потерпілий вже лежав на асфальті. У бійці також постраждав собака військового.

На місце події прибули медики й поліція. Чоловіка відвезли з травмами до лікарні. Обставини події з'ясовуються.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика. Його можна подивитися за посиланням.

У коментарях українці відзначили, що це жахливо накидатися натовпом на одну людину.

  • Я так розумію ті, хто пив, сильно в себе повірили.
  • Натовпом на одне з собакою. Сміливі дуже напевно вони.
  • Собака сильно постраждав. Бідний.
  • Люди. Так не можна ж натовпом на одного!

Нагадаємо, що в Одесі покарали чоловіка, який намагався зґвалтувати дівчинку з ДЦП, але її відбили перехожі.

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