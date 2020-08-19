В Киеве компания молодых людей избила "копов", но их тут же отпустили (видео)

В Киеве произошла потасовка между молодыми людьми и "копами" (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве на детской площадке развлекалась молодежь, которую приехали угомонить правоохранители

В Киеве компания молодых людей поздно вечером решила поразвлечься на детской площадке. Шум от разговоров и громкой музыки не понравился жильцам соседних домов, которые и вызвали полиции. Вместе с "копами" приехали сотрудники Муниципальной охраны.

Но разгоряченная молодежь так просто сдаваться не хотела. Задерживать их пришлось силой. Один из парней устроил дикую борьбу с "копом" на земле, так что растягивать пришлось целой группе правоохранителей. Видео появилось на Facebook-странице Киев Оперативный.

Досталось и с ноги в голову от буйного парня и сотруднику Муниципальной охраны.

Все происходящее снимали на видео девушки из компании, которые с нецензурной бранью поддерживали своих "рыцарей".

Несмотря на такое жесткое сопротивление правоохранителям, парни после этой ночи встречали рассвет абсолютно свободными и счастливыми людьми, о чем отчитались на видео в соцсетях.

"Компания молодых людей распивала Ревчик, слушали музыку, танцевали... Ничего такого, только делали они все это ночью на детской площадке. Кто-то вызвал копов, а вместе с копами приехали бойцы Муниципальной охраны. Конечно, просто пойти молодые люди не захотели и начали бороться с представителями власти. Интересно, что через некоторое время все молодые люди уже праздновали наступление рассвета", - подписано видео.

Компанія молодих людей розпивала Ревчік, слухали музику, танцювали... Нічого такого, тільки робили вони все це вночі на дитячому майданчику. Хтось викликав копів, а разом із копами приїхали бійці Муніципальна охорона. Звісно, просто піти молоді люди не схотіли і почали боротися із представниками влади. Цікаво, що через деякий час всі молоді люди вже святкували настання світанку. Опубліковано Киев Оперативный Середа, 19 серпня 2020 р.

В Киеве молодые люди оказали жесткое сопротивление полиции (видео: facebook.com/KyivOperativ)

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