У Києві компанія молодих людей побила "копів", але їх тут же відпустили (відео)

У Києві сталася бійка між молодими людьми і "копами" (колаж: РБК-Україна)

У Києві на дитячому майданчику розважалася молодь, яку приїхали вгамувати правоохоронці

У Києві компанія молодих людей пізно ввечері вирішила розважитися на дитячому майданчику. Шум від розмов і гучної музики не сподобався мешканцям сусідніх будинків, які і викликали поліцію. Разом з "копами" приїхали працівники Муніципальної охорони.

Але розпалена молодь так просто здаватися не хотіла. Затримувати їх довелося силою. Один з хлопців влаштував жорстоку боротьбу з "копом" на землі, так що довелося розтягувати цілій групі правоохоронців. Відео з'явилося на Facebook-сторінці Київ Оперативний.

Дісталося і з ноги в голову від буйного хлопця і співробітникові Муніципальної охорони.

Все, що відбувається знімали на відео дівчата з компанії, які з нецензурною лайкою підтримували своїх "лицарів".

Попри такий жорсткий опір правоохоронцям, хлопці після цієї ночі зустрічали світанок абсолютно вільними і щасливими людьми, про що звітували на відео в соцмережах.

"Компанія молодих людей розпивала Ревчик, слухали музику, танцювали... Нічого такого, тільки робили вони все це вночі на дитячому майданчику. Хтось викликав копів, а разом з копами приїхали бійці Муніципальної охорони. Звичайно, просто піти молоді люди не захотіли і почали боротися з представниками влади. Цікаво, що через деякий час всі молоді люди вже святкували настання світанку", - підписане відео.

Компанія молодих людей розпивала Ревчік, слухали музику, танцювали... Нічого такого, тільки робили вони все це вночі на дитячому майданчику. Хтось викликав копів, а разом із копами приїхали бійці Муніципальна охорона. Звісно, просто піти молоді люди не схотіли і почали боротися із представниками влади. Цікаво, що через деякий час всі молоді люди вже святкували настання світанку. Опубліковано Київ Оперативний Середа, 19 серпня 2020 р.

У Києві молоді люди чинили жорсткий опір поліції (відео: facebook.com/KyivOperativ)

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