В Киеве избили трех журналистов: пострадавшие в больнице

В Киеве избили трех журналистов (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве поздно вечером 21 января напали на трех журналистов, которые возвращались домой. Инцидент произошел в Печерском районе столицы, на улице Коновальца.

Как рассказали в комментарии для РБК-Украина представители МВД, вечером в четверг было получено сообщение о происшествии на улице Коновальца. На место прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Было установлено, что в дворах между тремя журналистами и неизвестной группой из шести человек возник конфликт. Неизвестные злоумышленники нанесли телесные повреждения представителям СМИ и скрылись в неизвестном направлении.

Как сообщили пострадавшие, нападение не было связано с профессиональной деятельностью, конфликт возник на бытовой почве.

Двое пострадавших написали заявление в полицию о правонарушении и обратились к медикам за помощью, журналистов госпитализировали в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у пострадавших ушибы, ссадины, подозревают даже закрытую черепно-мозговую травму.

Полиция открыла два уголовных производства по данному факту – по ч. 1 ст. 125 УК Украины – Умышленное причинение легких телесных повреждений. Максимальное наказание по этой статье – до 12 месяцев исправительных работ.

На данный момент устанавливаются все детали происшествия и ведется поиск виновников.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в центре Парижа зверски избили украинского подростка.

А также мы рассказывали, что в Запорожье пенсионера избили и ограбили в автобусе, на глазах у других пассажиров.